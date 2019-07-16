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 Хакеры похитили данные миллионов пользователей налогового портала в Болгарии

В Болгарии неизвестные хакеры украли данные миллионов пользователей государственного портала НАП, содержащего информацию о налогах и пенсионных отчислениях.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Младен Маринов в эфире телеканала bTV, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам министра, взлом произошел накануне, в распоряжении злоумышленников оказались личные данные более пяти миллионов физических и юридических лиц, в том числе сведения о доходах, налогах и страховых выплатах.

Маринов сообщил, что украденные данные хакеры отправили местным болгарским СМИ по электронной почте, зарегистрированной на российском сервере.

Министр предположил, что кибератака была совершена по политическим мотивам, отметив, что в день, когда она случилась, Болгария решила приобрести у США восемь истребителей F-16. Сделка объемом $1,2 млрд стала крупнейшей между Софией и Вашингтоном с момента распада СССР.

Болгарские СМИ пишут, что хакеры отправили мейл с сервера "Яндекс" и требовали в нем освобождения основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137815
 
 
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