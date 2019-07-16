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 Кабмин принял решение о выходе Украины из еще одного договора в рамках СНГ

Правительство приняло решение о выходе из Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №608 от 10 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

"Решение принято с целью предоставления равных условий как отечественным, так и иностранным перевозчикам при осуществлении габаритно-весового контроля и взимания платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования транспортных средств", – отмечается в с комментарии к документу.

Кабмин указывает, что при принятии решения также учитывались ограничения, введенные РФ при осуществлении автомобильных и железнодорожных перевозок из Украины в направлении стран Центральной Азии, а также по результатам анализа этого соглашения.

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"Решение позволит уменьшить разрушительное воздействие транспортных средств, обеспечить сохранность автомобильных дорог и привести договорно-правовую базу соответствии с современными реалиями", – подчеркивают в пресс-службе правительства.

Соглашение о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников СНГ было подписано 16 апреля 2004 года в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137807
 
 
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