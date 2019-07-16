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Все про:Укрпочта (329) Смелянский (53)

 "Укрпошта" прекращает прием политической рекламы

АО "Укрпошта" прекращает прием политической рекламы для распространения с 17 июля.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"За эти 2 месяца я прочитал тысячи политических реклам и подписал их на распространение через "Укрпошту". Политическая реклама в наших отделениях по прежнему запрещена. Сегодня вечером, чтобы не было никаких политических спекуляций, мы прекращаем прием политической рекламы, чтобы успеть ее разнести до дня тишины", – сообщил Смелянский.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137805
 
 
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