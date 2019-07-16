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 Минздрав напомнил о прекращении финансирования отказавшихся от реформы больниц

С 1 января 2020 года все медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, перейдут для оплаты по договорам с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Для этого они должны отвечать нескольким требованиям, первая из которых – реорганизоваться в коммунальные некоммерческие предприятия.

Как напоминает пресс-служба Минздрава, те больницы, которые не реорганизуются и не подпишут договор с НСЗУ, не смогут получать финансирование из государственного бюджета, передает БизнесЦензор.

В министерстве отмечают, что такие медучреждения будут вынуждены искать финансирование из других источников – например, из местных бюджетов.

"Депутаты местных советов не отменят исполнение закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания" и средства на содержание не реорганизованных медучреждений без договоров с НСЗУ с января 2020 года придется отыскивать в местном бюджете", – подчеркивают в Минздраве.

При этом процедура реорганизации длится около 6 месяцев. Поэтому принять решение об автономизации больниц местные советы должны уже на ближайшей сессии.

По данным министерства, сейчас ситуация с реорганизацией больниц в стране неравномерная.

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Лидером по реорганизации учреждений является Полтавщина – 85% специализированных учреждений уже изменили свой статус на коммунальные некоммерческие предприятия (КНП). На втором месте Харьковская область – 80% медучреждений автономизированы. За ними идут Волынская (75%), Ровенская (73%) и Львовская области (68%). Шесть областей Украины превратили в коммунальные некоммерческие предприятия более 50% своих больниц.

Меньше всего заведений реорганизовано в Луганской области – 10% и на Закарпатье – 13%, в Ивано-Франковской области – 23%. В Херсонской области преобразованы только 29% больниц, а в процессе – 12%.

"Если в ближайшие недели местные советы Херсонской области не начнут процесс автономизации, существует большой риск, что 59% больниц этой области не успеют стать КНП и подписать договор с Национальной службой здоровья до конца года", – отмечается в сообщении.

Напомним, с 2018 года модель оплат по принципу "деньги следуют за пациентом" работает на уровне первичной медицинской помощи. Все коммунальные медучреждения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, уже подписали договоры с Национальной службой здоровья.

В то же время до сих пор заведения специализированной помощи финансировались за средства медицинской субвенции. С 2020 года здесь также заработает модель финансирования Национальной службы здоровья. Учреждения будут получать оплату за предоставленные медицинские услуги в рамках программы медицинских гарантий (гарантированного пакета медицинских услуг) по договорам с НСЗУ. Больницы смогут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами, смогут оптимизировать свою работу и пересмотреть зарплаты медиков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137803
 
 
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