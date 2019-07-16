 Нацбанк опубликовал данные о количестве вкладов в крупнейших банках

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, вкладчиками "Приватбанка" на отчетную дату были 21,8 млн человек, причем у 5,25 млн человек были вклады в размере до 10 грн.

Вклады в "Райффайзен Банке Аваль" имели 2,4 млн украинцев (695 тыс. – до 10 грн), "Укрсббанке" – 2,16 млн (834 тыс. – до 10 грн), "Альфа-Банке" – 1,95 млн человек (у 1,27 млн –до 10 грн), ПУМБе – 1,88 млн (у 1,26 млн – вклады до 10 грн).

Наибольшая сумма вкладов физлиц на отчетную дату была в "Приватбанке" (182,2 млрд грн), "Альфа-Банке" (33,5 млрд грн), "Райффайзен Банке Аваль" (27 млрд грн), "Укрэксимбанке" (26,6 млрд грн), "Укргазбанке" (22,9 млрд грн).

Наибольшая сумма депозитов, подпадающих под гарантию Фонда гарантирования, – в "Приватбанке" (130,9 млрд грн), "Райффайзен Банке Аваль" (16,4 млрд грн), "Альфа-Банке" (15,6 млрд грн), "Укргазбанке" (12,2 млрд грн), "Укрсиббанке" (11,1 млрд грн).

Наибольшее количество вкладов на сумму от 10 грн до 100 тыс. грн – в "Приватбанке" (16,2 млн), "Райффайзен Банке Аваль" (1,66 млн), "Укрсиббанке" (1,29 млн), "Альфа-Банке" (616 тыс.), ПУМБе (585 тыс.).

Наибольшая сумма вкладов от 10 до 100 тыс. грн – в "Приватбанке" (65,2 млрд грн), "Райффайзен Банке Аваль" (8,7 млрд грн), "Укрсиббанке" (5,3 млрд грн), "Альфа-Банке" (4.3 млрд грн ), "Укргазбанке" (3,3 млрд грн).

Наибольшее количество вкладов на сумму от 100 тыс. грн до 200 тыс. грн – в "Приватбанке" (218 тыс.), "Альфа-Банке" (35 тыс.), "Укргазбанке" (30 тыс.), "Райффайзен Банке Аваль" (24,5 тыс.), "Укрэксимбанке" (21,5 тыс.).

Наибольшая сумма вкладов от 100 тыс. до 200 тыс. грн – в "Приватбанке" (30,8 млрд грн), "Альфа-Банке" (5,2 млрд грн), "Укргазбанке" (4,5 млрд грн), "Райффайзен Банке Аваль" (3,4 млрд грн), "Укрэксимбанке" (3,1 млрд грн).

Наибольшее количество вкладов на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. грн – в "Приватбанке" (134 тыс.), "Альфа-Банке" (23 тыс.), "Укргазбанке" (17 тыс.), "Райффайзен Банке Аваль" (15 тыс.), "Укрэксимбанке" (14 тыс.).

Наибольшая сумма вкладов от 200 тыс. до 500 тыс. грн – в "Приватбанке" (38,4 млрд грн), "Альфа-Банке" (6,3 млрд грн), "Укргазбанке" (4,6 млрд грн), "Райффайзен Банке Аваль"(4,4 млрд грн), "Укрэксимбанке" (4 млрд грн).

Наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 тыс. грн – в "Приватбанке" (38 тыс.), "Альфа-Банке" (7,3 тыс.), "Укрэксимбанке" (7 тыс.), "Райффайзен Банке Аваль" (6,5 тыс.), "Укрсиббанке" (6,4 тыс.).

Наибольшая сумма вкладов более чем 500 тыс. грн – в "Приватбанке" (47,8 млрд грн), "Альфа-Банке" (17,6 млрд грн), "Укрэксимбанке" (17,1 млрд грн), "Укргазбанке" (10,53 млрд грн), "Райффайзен банке Аваль" (10,52 млрд грн).

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