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 Ввод в эксплуатацию биогазовых установок превысил показатель за весь прошлый год

За первое полугодие 2019 года в Украине введено в эксплуатацию 20 МВт биогазовых мощностей, что в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, по состоянию на конец второго квартала в стране работают 43 биогазовые установки общей мощностью 66 МВт, в том числе генерирующие электроэнергию из отходов аграрной промышленности (44 МВт) и из отходов на свалках (22 МВт). Инвестиции в строительство этих установок оцениваются в 100 млн евро.

Для сравнения: еще в 2012 году было только 7 МВт таких объектов на биогазе.

Как отмечают в Госэнергоэффективности, стимулом для работы в этой сфере стало увеличение "зеленого" тарифа на электроэнергию из биогаза до 12,4 евроцента за кВт-ч в 2015 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137791
 
 
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Це на порядок менші темпи ніж потрібно.
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаВвод в эксплуатацию биогазовых установок превысил показатель за весь прошлый год
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