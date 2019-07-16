 Бывший топ-менеджер "Приватбанка" и сооснователь monobank стал советником главы СБУ

Соответствующую информацию подтвердили в СБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дубилет в своем Telegram-канале сообщил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", – уверяет топ-менеджер.

По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии – лучший способ борьбы с ней.

Monobank – это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из "Приватбанка". Эмитентом карт Monobank является Universal Bank Сергея Тигипко.

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