 Tesla отказалась от самых дешевых версий двух топовых моделей

Однако отказ от стандартных версий Model X и Model S означает повышение стартовых цен на эти модели до $84,99 тыс. и $79,99 тыс. соответственно, без учета потенциальных стимулов для покупателей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.
В то же время Tesla снизила стартовую цену на свой самый доступный электромобиль – Model 3 – до $38,99 тыс.
"Чтобы упростить покупку наших автомобилей, мы стандартизируем нашу глобальную линейку. Мы также корректируем ценообразование, чтобы продолжить улучшать доступность для покупателей", – говорится в заявлении Tesla.
Никола ТЕСЛА -
сегодня !
https://www.youtube.com/watch?v=VZS0Xu8kmFw
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Создать с "О" с нуля предприятие , начавший первым мире выпускать
электро кары S класса, выпускать электрические грузовики и
построить несколько заводов по производству солнечных батарей и литий -ионных аккумуляторов .
Создавший морской пуск ракет с возвращающейся первой ступенью -
прибывший в США со 100 долларами в кармане .
Да в Украине -такой Эдисон со своими 3 000 изобретений умер бы с голоду !
Тесла " Фалькон" на потоке .р
Союз шел к такому производству массовой тяжелой ракеты 30 лет !
Falcon Heavy - двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, о разработке которой SpaceX объявила в 2011 году. Ракета основана на Falcon 9, которую компания успешно эксплуатирует уже несколько лет. Первая ступень Falcon Heavy будет состоять из трех соединенных секций, аналогичных первой ступени Falcon 9. Предполагается, что эти секции также будут многоразовыми: боковые ускорители после отделения будут возвращаться на стартовую площадку, а центральная секция на плавающую платформу. Ракета сможет выводить на низкую опорную орбиту полезную нагрузку массой до 64 тонн. Для сравнения, на данный момент среди эксплуатируемых ракет-носителей самой тяжелой является Delta IV, которая может выводить на низкую опорную орбиту до 29 тонн груза.