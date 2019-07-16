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 Фонд гарантирования выставил на продажу офис банка "Киевская Русь" за 58 миллионов. ФОТО

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги нежилое здание, находящееся на балансе ПАО "Банк "Киевская Русь".

Торги состоятся 25 июля по голландской модели аукциона на площадке "ProZorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

В лот входит помещение общей площадью 1403,2 кв. м по адресу ул. Хорива, 11-а, в историческом центре Киева в нескольких шагах от станции метро "Контрактовая площадь", а также более 1100 единиц основных средств.

Начальная цена лота – 58,45 млн грн.

Фонд гарантирования выставил на продажу офис банка Киевская Русь за 58 миллионов 01

Напомним, 20 марта 2015 года в ПАО "Банк "Киевская Русь"  была введена временная администрация. С 17 июля 2015 года начата процедура ликвидации банка.

по данным Фонда гарантирования, балансовая стоимость активов банка "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн, рыночная стоимость, по данным независимых оценщиков, – 1,34 млрд грн. При этом сумма утвержденных акцептующих требований кредиторов составляет 5,38 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137774
 
 
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