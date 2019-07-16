 Абромавичус назвал преждевременной приватизацию предприятий "Укроборонпрома"

Об этом глава набсовета госконцерна Айварас Абромавичус заявил в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Корпоратизацию конечно нужно делать, но мы не говорим о приватизации. Я считаю, что это настолько преждевременно, что даже не стоит об этом сейчас дискутировать", – сказал глава набсовета концерна.

По словам Абромавичуса, это позволит компаниям госконцерна избавиться от вмешательства политиков в их хозяйственную деятельность, сделать реальную оценку имущества, стать более понятным субъектом для привлечения внешнего финансирования.

"Это также поможет прозрачно реализовать неиспользуемое имущество, которое сейчас ржавеет и гниет. А продав его, можно реинвестировать деньги в развитие. Это открывает множество возможностей вести нормальную бизнес-деятельность, в том числе создавать набсоветы", – пояснил Абромавичус.

Глава набсовета отметил, что никто не знает, сколько у "Укроборонпрома" на балансе старых складов, непрофильных активов, оружия и боеприпасов, и "все по чуть-чуть растаскивается".

"Нужно проводить инвентаризацию. Выяснять, что не нужно, затем от этого прозрачно избавляться и реинвестировать обратно в компанию", – сказал чиновник.

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Как сообщалось, 10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня этого года указом президента Владимира Зеленского.

Ранее "Укроборонпром" предложил исключить из состава госконцерна девять предприятий, и передать их в управление Фонда госимущества для приватизации.

По данным концерна, они не задействованы в выполнении государственного оборонного заказа и не включены в кооперационные цепи по изготовлению вооружения и техники. Поэтому потеряли сейчас все признаки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Эти предприятия попали в список малой приватизации ФГИ на 2019 год, который был составлен в конце прошлого года. Однако поскольку перечень предприятий "Укроборонпрома" является частью его Устава, то внесение изменений в него утверждает Кабмин.

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