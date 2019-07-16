 Фонд госимущества выставил на продажу базу отдыха НБУ на Прикарпатье. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил на своей странице в сети Facebook.

Стартовая цена лота составит 64,4 млн грн, аукцион пройдет 13 августа в системе "ProZorro.Продажи".

"Это уже не первая попытка продать "Прикарпатье". Оздоровительный комплекс в отличном состоянии, под охраной и поддерживается в надлежащем техническом состоянии, зимой отапливается", – отметил Трубаров.

Глава ФГИ уточнил, что первая очередь строительства – здание корпуса №2 – полностью завершена, укомплектована мебелью, сантехникой, освещением. Но еще не проложена часть внешнего канализационного трубопровода (около 200 метров), из-за чего здание не может эксплуатироваться.

Само здание состоит из пяти двухуровневых номеров и трех апартаментов. Здание построено по индивидуальному проекту. Общая площадь – 2 029,75 кв. м.

Вторая очередь строительства – это фактически строительство контрольно-пропускного пункта и подземных очистных сооружений и реконструкция открытого водоема, которые инвестор должен завершить в течение года и ввести комплекс в эксплуатацию.

Оздоровительный комплекс "Прикарпатье" расположен на земельном участке общей площадью 2,7 га.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram