 Мировые цены на железную руду выросли до максимума за 5 лет

Фьючерсы на руду на Даляньской сырьевой бирже подорожали на 1,1%, до 905 юаней ($131,63) за тонну, в ходе торгов рост достигал 3,3%, а цена увеличивалась до рекордной отметки с декабря 2013 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время на торгах в Сингапуре цена железной руды выросла слабо, до $116,38 за тонну. До этого сырье дорожало на 2,5%.

Как стало известно накануне, в июне Китай произвел 87,53 млн тонн стали. Показатель незначительно снизился по сравнению с маем из-за меньшего числа дней в месяце, однако суточное производство оказалось рекордным в истории – 2,92 млн тонн в сутки.

Китай является крупнейшим производителем стали в мире.

Цены на железную руду активно растут с начала года после аварии на шахте компании Vale в Бразилии, которая привела к сокращению производства и вызвала опасения по поводу дефицита этого сырья в мире. Между тем ранее эксперты CRU Group отметили, что цены потеряли привязку к фундаментальным факторам и упадут, как только поставки восстановятся.

Как сообщалось, по данным ГФС, Украина в 2018 году сократила экспорт железной руды и концентрата по сравнению с 2017 годом на 1,3% – до 36,91 млн тонн, однако благодаря росту мировых цен в денежном выражении экспорт увеличился на 10,9% – до $2,87 млрд.

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