 Суд Амстердама отложил решение по делу о "скифском золоте"

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Музей Аллард Пирсон может оставить сокровища Крыма в ожидании окончательного решения в ходе судебного разбирательства. Нидерландский закон о наследстве не применяется к делу. Апелляционному суду нужна дополнительная информация от сторон о возможном праве собственности", - говорится в сообщении суда.

В решении суда говорится, что сторонам выделено 2 месяца для предоставления запрашиваемой судом информации, а уже потом суд рассмотрит дело дальше. "Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - говорится в сообщении суда.

Апелляционный суд постановил, что "учитывая сложную политическую и правовую ситуацию в Крыму, музей Аллард Пирсон не может "разумно оценить, кто из кандидатов имеет право претендовать на сокровища Крыма".

"В то же время, музей должным образом сохранит крымские сокровища в ожидании окончательного решения. В этих обстоятельствах музею разрешено приостановить свое обязательство по доставке сокровищ Крыма в ожидании окончательного решения", - говорится в сообщении.

В марте Апелляционный суд Амстердама назвал ориентировочной датой вынесения решения по делу о "скифское золоте" - 11 июня, но затем срок был изменен на июль.

11 марта этот суд начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возвращении Украине коллекции "скифского золота".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" ("скифское золото") должны быть возвращены в Украину.

Коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Аллард Пирсон в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров незаконно аннексировала Россия.

Из-за захвата Россией Крыма возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию. Украина потребовала от музея вернуть экспонаты.