 Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Решение принято после консультаций с министерством иностранных дел Австрии с учетом интересов и международных правовых обязательств. Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки Фирташа в США в настоящее время решает Земельный суд Вены.

Как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача Фирташа США отложена.

Как сообщалось, в конце июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, где олигарха обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Решение об экстрадиции олигарха должен был утвердить министр юстиции Австрии.

Ранее Федеральный окружной судья США Ребекка Паллмейер отклонила ходатайство адвоката украинского бизнесмена в США о прекращении дела против него в этой стране.

Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор как был арестован по запросу США. В случае признания виновным в США Фирташу угрожают десятки лет заключения и конфискация имущества.