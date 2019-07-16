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 Коррупция, Макроэкономика
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Все про:Австрия (111) США (2248) Фирташ (365) экстрадиция (25)

 Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, сообщили в пресс-службе министерства.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Решение принято после консультаций с министерством иностранных дел Австрии с учетом интересов и международных правовых обязательств. Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки Фирташа в США в настоящее время решает Земельный суд Вены.

Как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача Фирташа США отложена.

Как сообщалось, в конце июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, где олигарха обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Решение об экстрадиции олигарха должен был утвердить министр юстиции Австрии.

Ранее Федеральный окружной судья США Ребекка Паллмейер отклонила ходатайство адвоката украинского бизнесмена в США о прекращении дела против него в этой стране.

Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор как был арестован по запросу США. В случае признания виновным в США Фирташу угрожают десятки лет заключения и конфискация имущества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137748
 
 
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Первый пошел! Дяде Бене приготовиться!
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Как много нам открытий чудных готовит над Фирташем честный суд..
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И Денежный мешок переходит в руки заокеанским игрокам. А могли бы посадить его в Украине и вытрусить из него все миллиарды в украинский бюджет. Но украинским холопам гораздо приятнее рвать друг другу чубы чем обьедениться против своих хозяем.
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Наивный, кто же его посадит в Украине, - он же памятник.. Зато теперь американцы узнают много нового о схематозах газпрома, - дедушку путина ожидают немалы сюрьпризы
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Я не наивный. Я говорю что в Украине рабы живут. Молятся на ети *памятники* вместо того чтобы их посадить и вернуть деньги в бюджет.
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Браво! Госдеп и Белый Дом дожали несговорчивых австрийцев) Следующий! Беня - твой выход!
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Фирташ профукал, надо было бежать в Мацкву, сейчас был бы в Раде от Жопоблока и выступал на 112 канале.
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БизнесЦензорНовостиКоррупцияАвстрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
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