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 Минрегион обяжет устанавливать зарядки для электромобилей на АЗС

Министерство регионального развития планирует ввести норму об обязательном проектировании электрозарядных стнаций на автозаправочных станциях.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас одно из предложений, которое активно рассматривается - внести изменения в соответствующие ГСН, чтобы электрозарядные станции обязательно проектировались на автозаправочных станциях (АЗС)", - сообщил он.

Парцхаладзе напомнил, что с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в строительные нормы относительно автостоянок и гаражей, которые ввели обязательное устройство 5% машиномест на новых или реконструированных парковках с возможностью подзарядки электрозарядками.

Парцхаладзе обещает, что эта норма будет постепенно пересматриваться и увеличиваться.

"Мы смотрим на перспективу, поэтому стараемся, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках были с электрозарядками. И во всех других общественных местах они обязательно появлялись. В первую очередь, на автозаправках и возле жилых домов", - сообщил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137737
 
 
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