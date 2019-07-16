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 Аграрии собрали зерновые с половины прогнозируемых площадей

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 15 июля собрали 17,44 млн тонн зерновых и зернобобовых с 52% прогнозируемых площадей (5,1 млн га), сообщает Министерство аграрной политики.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики сообщает БизнесЦензор.

В частности, собрано 12,0 млн тонн пшеницы с площади 3,3 млн га (51% к прогнозу при урожайности 35,9 ц/га); 4,9 млн тонн ячменя с площади 1,5 млн га (61% к прогнозу при урожайности 32,4 ц/га); 497 тыс. тонн гороха с площади 223 тыс. га (78% к прогнозу при урожайности 22,3 ц/га); 16 тыс. тонн ржи с площади 6 тыс. га (5% к прогнозу при урожайности 25,8 ц/га); 5 тыс. тонн овса с площади 2 тыс. га (1% к прогнозу при урожайности 22,3 ц/га).

Кроме того, намолочено 1,9 млн тонн озимого рапса на площади 838 тыс. га (65% к прогнозу при урожайности 22,6 ц/га).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137733
 
 
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