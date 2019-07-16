 Грузоперевозки по Днепру выросли на 42%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Количество судопроходов по Днепру сократилось на 23% - до почти 4,5 тыс. рейсов.

Перевозки металлов в январе-июне выросли на 45% - до 647 тыс. тонн, зерновых – на 115,2% до 1,722 млн тонн, стройматериалов и других грузов – на 7,5% до почти 1,819 млн тонн. При этом перевозки нефтепродуктов сократились на 51% - до 13 тыс. тонн.

Как сообщалось, речные перевозки в Украине в 2018 году составили 16,5 млн тонн грузов. Объем перевозок по Днепру в прошлом году по сравнению с 2017 годом вырос на 22,4% и составил около 9,9 млн тонн.

Согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, за 2016-2018 гг. объем перевозок зерновых грузов по Днепру вырос на 180%, строительных – на 130%.

Объем перевозок внутренними водными путями в 2016-2018 годах по сравнению с показателями 2013-2015 годах вырос на 112% и в 2018 году составил 9,9 млн тонн.