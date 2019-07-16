 Ryanair опасается задержки роста из-за проблем с поставками новых Boeing

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Учитывая, что сроки возобновления полетов 737 MAX по-прежнему не известны, вряд ли Boeing сможет передать все 58 лайнеров, на которые рассчитывает Ryanair, сообщается в пресс-релизе компании.

"Boeing надеется, что сертификационный пакет будет представлен регуляторам к сентябрю, и вскоре после этого самолеты вернутся в эксплуатацию", - отметил глава Ryanair Майкл О'Лири. - Мы полагаем, было бы разумным планировать, что эта дата может сдвинуться на несколько месяцев, возможно, вплоть до декабря".

Поставка заказанных Ryanair лайнеров повышенной вместимости Boeing 737 MAX 200, которые требуют отдельной сертификации американскими и европейскими регуляторами, может занять еще два месяца, говорится в сообщении.

Акции Ryanair на торгах в Дублине во вторник дорожают на 0,4%. С начала года капитализация компании снизилась на 5,1%, до 11,5 млрд евро.