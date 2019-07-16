 Twitter представит редизайн для пользователей компьютеров

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Помимо эстетических изменений, появятся несколько новых возможностей.

Вкладка "Исследовать", знакомая пользователям мобильного приложения, теперь будет доступна и на ПК, что упростит поиск видео, местных новостей и популярных трендов в зависимости от расположения пользователя.

К закладкам, спискам и профилю теперь будет проще получить доступ в боковом меню навигации. Вкладка сообщения теперь имеет увеличенный вид, что позволит отвечать на сообщения и видеть различные разговоры на одном экране.

Боковое меню теперь также облегчит переключение между учетными записями. Появятся две опции для темного режима, а также различные темы и варианты цветовой палитры. На самой странице появится возможность переключаться между самыми популярными твитами и самыми последними.

В компании заявляют, что все изменения основаны на существенном обновлении серверной архитектуры Twitter, а сайт был создан заново с нуля. После перехода на новый дизайн уже нельзя будет вернуться назад.

Слухи о готовящемся редизайне страницы для компьютеров ходили в течение года, в прошлом сентябре в компании начали внутреннее тестирование нового дизайна.