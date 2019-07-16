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 Каждый девятый человек в мире голодает, – ООН

Почти каждый девятый человек в мире сталкивались в прошлом году с проблемой голода и недоедания, говорится в отчете нескольких учреждений ООН, в частности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Согласно оценкам, 820 млн человек недоедали в 2018 году. Этот показатель выше, чем в предыдущем году, тогда он составлял 811 млн человек", - отмечается в отчете.

В документе отмечается, что с 2016 года количество людей, страдающих в мире от голода, ежегодно растет. В то же время в 2005 году количество людей, которые страдали от голода и недоедания, составляла более 947 млн человек.

Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывает ситуация в странах Африки, а также в южных странах Азии. Согласно докладу ООН, в странах восточной части Африки, более 30% населения постоянно недоедает.

"В 2018 году на Азию пришлось 513 млн человек, которые недоедали, на Африку - 256 млн, на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна - 42 млн", - говорится в докладе.

В ООН отметили, что в прошлом году каждый седьмой младенец в мире родился с недостаточным весом. Авторы доклада указывают на необходимость создания условий для поддержки продовольственной безопасности, особенно во время экономических кризисов.

Наряду с этим эксперты выражают обеспокоенность проблему ожирения в мире. По данным ООН, в мире насчитывается около 670 млн человек, страдающих от этого.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137691
 
 
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Почему бы не опубликовать новость, какое каждое дело в украинских судах купленное?
П.С.
Дайте кто-то подсрачник редактору новостей.
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БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаКаждый девятый человек в мире голодает, – ООН
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