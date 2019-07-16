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 Дочерняя компания "Газпрома" столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций ЕС и США

Казахстанская структура ArcelorMittal компания "АрселорМиттал Темиртау" расторгла контракт с российским дистрибутором "Газпромнефть — смазочные материалы" из-за санкций США и ЕС.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В "АМТ Темиртау" сочли, что контракт создает репутационные риски для ее гендиректора Парамжита Калона, который также возглавляет украинскую "АМТ Кривой Рог".

Это первый подобный случай в Казахстане. В "Газпром нефти" называют ситуацию "недоразумением", но юристы компании изучают решение АМТ.

"АрселорМиттал Темиртау" уведомила, что "временно прекращает работу" с официальным дистрибутором "Газпромнефть — смазочные материалы" в Казахстане — частным ТОО "Ник-Ойл". Такое письмо было направлено в "Ник-Ойл" 12 июля.

В нем поясняется, что "решение принято из-за санкций Украины и ЕС против компании "Газпром нефть", чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора "АМТ Темиртау" и АМТ".

В документе также сказано, что "АМТ Темиртау" выполнит обязательства по оплате.

ТОО "Ник-Ойл" продает смазочные материалы под брендами "Газпром нефть" и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана.

"Газпром нефть" с сентября 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, а также под финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.

"Газпром нефть" является дочерней структурой российского "Газпрома". Входит в ТОП-3 российских нефтяных компаний по объёмам добычи и переработки нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137687
 
 
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