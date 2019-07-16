 Газопровод "Северный поток" остановлен на двухнедельный ремонт

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в 7 раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.

График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".

В сутки "Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа.

В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам (справедливо ожидать роста поставок через Украину), возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Остановки газопроводов и добычных промыслов на ремонт способны оказать поддержку ценам на газ на спотовом рынке.