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 Евросоюз ввел санкции против Турции из-за бурения возле Кипра

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 15 июля, одобрил ограничительные меры в отношении Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочного бурения у берегов Кипра.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Санкции, в частности, предполагают сокращение финансовой помощи Турции как кандидату на вступление в ЕС, а также урезание займов в рамках кредитного механизма Европейского инвестиционного банка.

Кроме того, в Брюсселе приняли решение о замораживании переговоров по всеобъемлющему соглашению о воздушном сообщении с Анкарой и об отказе от ряда встреч с высокопоставленными турецкими политиками.

Кроме того, в отношении Анкары возможны дальнейшие "адресные меры", если Турция продолжит геологоразведку, отмечалось в проекте постановления. По данным источников агентства dpa, текст документа был одобрен 15 июля без изменений.

Эти точечные меры могут, в частности, коснуться конкретных лиц и компаний, имеющих непосредственное отношение к работам на шельфе.

"Провокации Турции для всех нас неприемлемы, в этом вопросе мы - на стороне Кипра", - заявил государственный министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот.

По мнению Брюсселя, Турция проводит буровые работы по добыче нефти и газа у побережья Кипра незаконно. Анкара с 1974 года считает воды возле оккупированной северной части Кипра своей территорией, в ЕС полагают, что они принадлежат республике.

О подготовке санкций участники саммита ЕС предупреждали еще 20 июня.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137680
 
 
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