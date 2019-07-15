[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.7 28.81
 Власть
  26  0
Все про:Зеленский (163) посол (16) США (2246) увольнение (289) Чалый (12)

 Зеленский сменит посла Украины в США

Президент Владимир Зеленский начнет обновление дипломатического корпуса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Офисе президента, соответствующие указы будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, Валерий Чалый занимает пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 2015 года, до этого он работал на должности заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137645
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский сменит посла Украины в США
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ДТП Зеленский Киев Минобороны Москалькова порт Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх