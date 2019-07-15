 Зеленский сменит посла Украины в США

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Офисе президента, соответствующие указы будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, Валерий Чалый занимает пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 2015 года, до этого он работал на должности заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram