[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.7 28.81
 Корпоративные отношения
  173  0
Все про:интернет (655) Microsoft (125)

 Microsoft будет удалять аккаунты через два года бездействия

Американская корпорация Microsoft объявила об изменениях в политике в отношении учетных записей. Теперь, чтобы поддерживать свой аккаунт рабочим, нужно заходить в него хотя бы раз в два года, а не пять, как было раньше.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Учетная запись будет считаться активной, если с ее помощью совершались покупки, однако не будут учитывать подарочные карты, сертификаты или сервисы по подписке. Аккаунт будет продолжать работать, если клиент подписан или имеет сертификат Microsoft. Учетная запись не будет удаляться, если пользователь опубликовал продукт в Microsoft Store (будь то приложение или игра) или если он будет зарегистрирован в центре партнеров Microsoft. Аккаунт также будет оставлен рабочим, если на его балансе находятся денежные средства.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137640
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияMicrosoft будет удалять аккаунты через два года бездействия
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ДТП Зеленский Киев Минобороны Москалькова порт Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх