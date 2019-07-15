 Евросоюз возобновит финансовую помощь Молдове

Об этом в Брюсселе заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хане после встречи с министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Хана, в течение следующих нескольких дней Еврокомиссия выделит Кишиневу 14,5 млн евро финансовой помощи. Эти деньги должны пойти, в частности, на поддержку программы профтехобразования, а также функционирования зоны свободной торговли с ЕС.

Второй транш финансовой помощи Молдова, по словам еврокомиссара, может получить уже нынешней осенью. Кроме того, осенью ЕС может предоставить Кишиневу первую часть кредита в рамках макрофинансовой помощи, направленного на поддержку платежного баланса страны.

Как отмечает издание, макрофинансовая помощь Молдове в сумме 100 миллионов евро была выделена Брюсселем в 2017 году. Но через год была приостановлена из-за нарушения принципов правового государства и демократии в стране.

Среди условий возобновления финансовой поддержки в Брюсселе называли борьбу с коррупцией в и проведение парламентских выборов в Молдове в соответствии с международными нормами.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram