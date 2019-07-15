 "Энергоатом" увеличил производство электроэнергии за полгода на 6,5%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, плановое задание по производству электроэнергии за этот период перевыполнено на 1%.

За указанный период электростанции госпредприятия отпустили в рынок 40,26 млрд кВт-ч против 37,8 млрд кВт-ч в январе июне 2018 года. Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 55,1%, в общей структуре производства электроэнергии в стране – 53,6%.

"Энергоатом" в январе-июне 2019 года отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 27,83 млрд грн (с НДС), что 16,3% (или на 3,03 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,8 млрд грн с НДС).

Объем капитальных вложений за первое полугодие составил 3,92 млрд грн, что на 746,1 млн грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4,66 млрд грн) Финансирование капвложений составило 7,88 млрд грн, что на 1,68 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2018 года (6,2 млрд грн).

НАЭК за январь-июнь перечислила в бюджеты всех уровней 6,71 млрд грн, расчеты по страхованию составили 1,26 млрд грн.

Коэффициент использования установленной мощности АЭС "Энергоатома" составил 71,0%, что на 4,4 п.п. больше, чем в январе-июне 2018 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 72,0%, что на 4,9 п. п. больше, чем за аналогичный период предыдущего года (67,1%).

В работе АЭС Украины зафиксировано семь нарушений в работе АЭС, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 11.

По итогам шести месяцев 2019 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 725,45 суток против 781,66 суток годом ранее.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2018 году сократил производство электроэнергии на 1,4% (1 млрд 158,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 84 млрд 626,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

"Энергоатом" также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

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