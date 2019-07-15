 Дефицит внешней торговли товарами превысил $2,6 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В частности, экспорт товаров из Украины за первые пять месяцев 2019 года составил $20,9 млрд, увеличившись на 7,4%, по сравнению с январем-маем 2018 года.

В то же время импорт товаров вырос на 9,3% – до $23,53 млрд.

Как уточняет Госстат, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-мае 2018 года – 0,90). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира.

Как сообщалось, по данным Госстата, в январе-апреле 2019 года импорт товаров превысил экспорт на $2,09 млрд.

В целом отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в первом квартале 2019 года составило $390,5 млн, по сравнению с дефицитом в $222,6 млн за аналогичный период прошлого года. Так, в первом квартале экспорт вырос на 8,3% – до $14,73 млрд, а импорт – на 9,4%, до $15,12 млрд.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram