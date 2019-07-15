 Минэкономразвития подготовило последний документ для запуска Экспортно-кредитного агентства

Как передает БизнесЦензор, проект документа обнародован на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно закону, положение о правилах страхования, перестрахования и предоставления гарантий ЭКА должен утвердил набсовет агентства. Однако набсовет ЭКА до сих по не создан, соответственно решить этот вопрос может акционер ЧАО в лице Минэкономразвития. В то же время утверждение этих правил позволит ЭКА начать уставную деятельность.

Проект приказа требует согласования с Национальными комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Национальным банком Украины, Антимонопольным комитетом Украины и Министерством юстиции.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

В ноябре 2018 года правительство назначило Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Ранее первый вице-премьер Степан Кубив заверял, что агентство заработает в начале 2019 года.

Согласно закону "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования" №1792-VIII, набсовет ЭКА формируется на конкурсном основании в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. При этом конкурсная комиссия, которая будет избирать членов набсовета, должна состоять из 11 лиц: шести от представителей государства, троих - от международных организаций (по одному - от Всемирного банка, ООН и ОСЭР) и двух - от общественных объединений.

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