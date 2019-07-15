 "Укрзализныця" призвала Крюковский завод повысить качество ремонта подвижного состава

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Как отмечается, неоперативность и некачественное техническое обслуживание со стороны КВСЗ приводят к выдаче в рейс поездов с замечаниями и к дискомфорту во время путешествия пассажиров "Укрзализныци".

В частности, с 18 июня 2019 года "Укрзализныця" эксплуатирует на маршрутах поездов №711/712 электропоезд ЭКр-1 №002 постройки ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". За первые четыре дня его эксплуатации из-за невозможности реализовать максимальные тяговые характеристики электропоезда ЭКр-1 зафиксировано 8 случаев задержки - общее время опоздания 119 минут. Электропоезда HRCS2 эксплуатируются на этом направлении без замечаний.

По качеству выполнения ремонта: "Укрзализныця" заключила соглашение на ремонт электропоезда ЭКр-1 №001 на сумму 16,8 млн грн, и после эксплуатационных испытаний 11 июня 2019 года было выявлено 35 замечаний. Из них только 9 были устранены сразу, а устранить еще 26 КВСЗ обязалось в срок до двух месяцев. К тому же, во время эксплуатации после выполнения ремонта выявлено еще 14 замечаний. Одно из них в совокупности с неоперативністю КВСЗ по его устранению привело к выдаче в рейс электропоезда 29 и 30 июня с системами кондиционирования, которые работали лишь на 50% мощности. В результате температура в салоне увеличилась до +30 градусов, а это создало некомфортные условия для путешествия пассажиров и негативно повлияло на репутацию "Укрзализныци" в качестве перевозчика.

"Укрзализныця" призывает Крюковский вагоностроительный завод не устраивать публичные перепалки, а совершенствовать качество подвижного состава и устранить конструктивные недостатки, которые были выявлены в ходе эксплуатации скоростных поездов производства КВСЗ", - сказано в сообщении.

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