 В Киеве начали ремонт проспекта на Троещину. ВИДЕО

Об этом мэр сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На магистрали полностью обновят покрытие проезжей части, бордюры, ливневую канализацию. Также обустроят новые тротуары. Установят новое LED-освещение, современное и безопасное барьерное ограждение. На обновленном проспекте появится и велодорожка", – отметил городской голова.

Кличко напомнил, что в связи с ремонтными работами движение на участке между улицами Героев Сталинграда и Богатырской в ​​направлении станции метро "Почайна" ограничено, движение в обоих направлениях организовано по четной стороне проспекта.

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