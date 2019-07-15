 Минагрополитики распределило 120 миллионов дотаций садоводам

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики. передает БизнесЦензор.

Благодаря государственной поддержке украинские сельхозпроизводители уже заложили 1853,3 га новых насаждений, в частности, фундука, ореха, яблони, груши, черешни, голубики, земляники, винограда, вишни, малины, сливы, персика, облепихи.

Законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" Минагрополитики предусмотрены расходы общего фонда в сумме 400 млн грн по бюджетной программе "Государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзора за ними".

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