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 Предприятия "Нафтогаза" выплатили в госбюджет за полгода 58 миллиардов

За первое полугодие 2019 года предприятиями группы НАК "Нафтогаз Украины" в государственный и местные бюджеты уплачено около 58,6 млрд грн налогов и дивидендов.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НАК, поступления от предприятий группы "Нафтогаз" составили более 15,9% общих доходов государственного бюджета за январь-июнь 2019 года.

"Группа "Нафтогаз" остается крупнейшим плательщиком налогов в Украине. По итогам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137,8 млрд грн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Окружной административный суд 27 июня по иску НАК "Нафтогаз Украины"остановил действие постановления Кабинета министров №364 в части, согласно которой компания должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК выплатил в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год и пояснил отказ выплачивать остальные средства необходимостью финансирования закупки газа на зиму.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137611
 
 
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