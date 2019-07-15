 В реестр должников с начала года попали более миллиона украинцев, – Opendatabot

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными, передает БизнесЦензор.

По данным реестра, больше всего должников у "Приватбанка" – более 113 тысяч. Более 23 тыс. украинцев задолжало государственной судебной администрации. Еще 20 тысяч человек имеют долг перед ПУМБ.

У государственной казначейской службы в Киеве более 12 тыс. должников. Это вдвое больше, чем у столичной налоговой (6 тыс. человек).

Количество должников ежегодно увеличивается, начиная с 2016 года. Так, до 2016 года в реестр попало более 516 тыс. должников, в 2017-м – 1,2 млн, в 2018 году – еще 1,4 млн.

Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов или кредитных линий в банке, взыскивать задолженность с существующих, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, покупки или продажи недвижимости).

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