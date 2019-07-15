 Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 маршрутам

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на заявление лоукоста, передает БизнесЦензор.
В заявлении сказано, что в связи с этим с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.
Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю.
С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz-Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться, проинформировать об изменениях и предложить несколько опций.
Среди них возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.
В заявлении лоукоста также говорится, что пассажирам, оформившим билеты через агенства, необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по номеру +38 089 320 2532, поскольку у авиакомпании нет доступа к адресам электронной почты или телефонам таких путешественников для контакта с ними.
Список направлений из Киева, часть рейсов по которым будет отменена (скобках указаны дни, в которые полеты будут сокращены)
- Варшава (понедельник, пятница)
- Будапешт (понедельник, пятница)
- Мемминген (понедельник, пятница)
- Кельн (понедельник, пятница)
- Биллунн (вторник)
- Берлин (среда, суббота)
- Бремен (вторник)
- Франкфурт (среда, суббота)
- Гамбург (среда)
- Дортмунд (четверг)
- Рига (четверг)
- Ганновер (четверг)
- Ларнака (суббота)
- Краков (воскресенье)
- Вена (вторник, воскресенье)
- Братислава (воскресенье)
- Копенгаген (воскресенье)
Маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает 30 направлений в страны Европы. Провозные емкости на украинских маршрутах лоу-коста в 2019 году составят около 2,6 млн кресел.