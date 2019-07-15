[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.7 28.81
 Транспорт
  3204  1
Все про:Киев (2026) отмена (38) авиасообщение (1252) Wizz Air (120)

 Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 маршрутам

Авиаперевозчик Wizz Air объявил об отмене в августе части рейсов из Киева по 17 направлениям по операционным причинам из-за задержки с поставкой самолетов.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на заявление лоукоста, передает БизнесЦензор.

В заявлении сказано, что в связи с этим с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю.

С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz-Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться, проинформировать об изменениях и предложить несколько опций.

Среди них возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.

В заявлении лоукоста также говорится, что пассажирам, оформившим билеты через агенства, необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по номеру +38 089 320 2532, поскольку у авиакомпании нет доступа к адресам электронной почты или телефонам таких путешественников для контакта с ними.

Список направлений из Киева, часть рейсов по которым будет отменена (скобках указаны дни, в которые полеты будут сокращены)

  • Варшава (понедельник, пятница)
  • Будапешт (понедельник, пятница)
  • Мемминген (понедельник, пятница)
  • Кельн (понедельник, пятница)
  • Биллунн (вторник)
  • Берлин (среда, суббота)
  • Бремен (вторник)
  • Франкфурт (среда, суббота)
  • Гамбург (среда)
  • Дортмунд (четверг)
  • Рига (четверг)
  • Ганновер (четверг)
  • Ларнака (суббота)
  • Краков (воскресенье)
  • Вена (вторник, воскресенье)
  • Братислава (воскресенье)
  • Копенгаген (воскресенье)

Маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает 30 направлений в страны Европы. Провозные емкости на украинских маршрутах лоу-коста в 2019 году составят около 2,6 млн кресел.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137598
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортWizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 маршрутам
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ДТП Зеленский Киев Минобороны Москалькова порт Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх