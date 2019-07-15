 "Черновцыгаз" обработал более 35 тысяч обращений клиентов с начала года

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз", передает БизнесЦензор.

По данным компании, самая частая причина обращений – это сверка данных и разъяснения по лицевому счету, с таким вопросом обратились около 15 тыс. клиентов компании.

На втором месте – перерасчет объемов потребленного природного газа – это 10 тыс. обращений, почти 5 тыс. потребителей подали заявление на смену владельца лицевого счета, и 3 тыс. клиентов получили консультации относительно процедуры установления, поверки, опломбирования или ремонта газовых счетчиков.

Еще более 2 тыс. клиентов получили консультации по присоединению к газовым сетям или проведения реконструкции.

"Специалисты центра оказывают нашим клиентам разъяснения по поставке и распределению природного газа. В помещении центра созданы максимально комфортные условия. Наша основная цель – открытие дополнительных центров обслуживания клиентов, отсутствие очередей и быстрое решение вопросов, помощь нашим клиентам", – отметил начальник управления клиентского центра АО "Черновцыгаз" Дмитрий Мотовилин.

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В Центре обслуживания клиентов компании работают 10 высокопрофессиональных менеджеров и двое ведущих специалистов, которые предоставляют клиентам компании профессиональные консультации и помощь во всех вопросах, связанных с газоснабжением.

Компания планирует открыть еще четыре Центра обслуживания клиентов в районных отделениях АО "Черновцыгаз". Уже в конце августа ЦОК заработает в г. Кицмань, он будет обслуживать 31,5 тыс. потребителей природного газа, проживающих в Кицманском и Заставнивском районах Черновицкой области.

Напомним, АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

"Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км газопроводов. В 2018 году предприятие транспортировало около 367,5 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тысяч семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.

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