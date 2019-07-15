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 Нацбанк сократил скупку валюты на межбанке в 2 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 8 по 12 июля купил на межбанковском валютном рынке $138,5 млн, тогда как неделей ранее пополнил резервы на $321,2 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе $80 млн были приобретены путем проведения интервенций по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching), еще $58,5 млн НБУ купил путем проведения интервенций по единому курсу.

При этом продажу валюты на межбанке на прошлой неделе НБУ не осуществлял.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $2,1 млрд, а продал – $231,43 млн.

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Как сообщалось, Национальный банк в период с 1 по 5 июля купил на межбанковском валютном рынке $321,2 млн, тогда как неделей ранее пополнил резервы на $44 млн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137585
 
 
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