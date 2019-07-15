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 МАУ изменила структуру тарифов бизнес-класса

Авиакомпания МАУ обновила линейку тарифов бизнес-класса, которая теперь включает тарифы Business Saver и Business Flex, и начала продавить билеты бизнес-класса с ограничениями.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Тариф Business Saver предусматривает весь основной сервис, который МАУ предоставляет в бизнес-классе. Это увеличенная норма провоза ручной клади и багажа, питание по время полета, размещение в салоне бизнес-класса в самолете, доступ в бизнес-залы в аэропортах, обслуживание на отдельной стойке в аэропорту, бесплатная выдача посадочного талона и приоритетная посадка.

Ограничение таких билетов заключается в невозможности их возврата, в то время как внесение изменений возможно после оплаты штрафа.

Билеты по тарифу Business Flex стоят дороже, однако этот тариф позволяет возврат билета и его обмен без ограничений. Похожую систему в Европе применяют такие крупные авиакомпании, как Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Air France.

Ранее стало известно, что МАУ обновила линейку тарифов эконом-класса. Авиаперевозчик теперь продает билеты по трем тарифам: Economy Light, Economy Standard и Economy Premium.

Последний тариф включает ряд услуг, которые предоставляются пассажиром бизнес-класса, например, питание в полете, приоритетную посадку и регистрацию на отдельных стойках.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137581
 
 
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