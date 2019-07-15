 Нацкомиссия оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 миллиона

Соответствующее решение комиссия приняла 12 июля по итогам проведенной 26 июня проверки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованиям к проекту решения, в поданном в НКРЭКУ доработанном отчете об оценке соответствия генерирующих мощностей "Укрэнерго" лишь частично учло замечания регулятора, о чем НЭК была проинформирована, однако по состоянию на 26 июля не подала новую версию документа с учетом всех пожеланий комиссии.

Кроме этого, проверкой установлено отсутствие ряда еженедельных отчетов со стороны "Укрэнерго", а также отсутствие предоставления в указанные сроки акта приема-передачи выполненных работ по настройке стандартных программных продуктов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и акта ввода в промышленную эксплуатацию Market management system (ММS, направлена на обеспечение работы балансирующего рынка).

Еще одним нарушением указано отсутствие у НКРЭКУ по состоянию на 26 июня запроса "Укрэнерго" на сертификацию оператора системы передачи.

Согласно принятому на заседании комиссии решению, "Укрэнерго" обязано до 15 июля подать надлежащим образом заверенную копию акта ввода в эксплуатацию версии 1.0 информационной системы ММS и до 25 октября – версии 2.0 , до 1 августа – предоставить комиссии доработанный с учетом ее замечаний отчет об оценке соответствия генерирующих мощностей.

Кроме того, начиная с 15 июля "Укрэнерго" обязано обеспечить предоставление НКРЭКУ еженедельного отчета относительно внедрения ММS, а также ежемесячного отчета о выполнении мероприятий по реорганизации оператора системы передачи и по сертификации.

Напомниим, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

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