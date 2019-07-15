 Минрегион хочет полностью осовременить нормы строительства и реконструкции всех больниц в Украине

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Последние изменения в действующие строительные нормы по проектированию медицинских учреждений вносились еще 15 лет назад. С того времени изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц и других медучреждений. Правила строительства больниц в Украине тоже очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - сказал Парцхаладзе.
В проекте новых ГСН предлагается пересмотреть требования по:
- емкости больничных палат - как обычных, так и для родителей с детьми или мам и новорожденных;
- комфорта в палатах и обеспечения их санитарными комнатами;
- специальному оборудованию для палат;
- инклюзивности медицинских учреждений;
- проектированию служебных помещений для персонала;
- устройству публичного пространства больниц: требования к проектированию холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптек, мест для детских колясок, зоны ожидания;
- рекуперации и вентиляции.