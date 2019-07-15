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 Минрегион хочет полностью осовременить нормы строительства и реконструкции всех больниц в Украине

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию учреждений здравоохранения. В частности, предлагает изменить устаревшие нормы ГСН, чтобы строительство новых и реконструкция существующих больниц, клиник и поликлиник, медамбулаторий, лабораторий и других медицинских учреждений происходили по современным европейским стандартам и технологиям.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Последние изменения в действующие строительные нормы по проектированию медицинских учреждений вносились еще 15 лет назад. С того времени изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц и других медучреждений. Правила строительства больниц в Украине тоже очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - сказал Парцхаладзе.

В проекте новых ГСН предлагается пересмотреть требования по:

  • емкости больничных палат - как обычных, так и для родителей с детьми или мам и новорожденных;
  • комфорта в палатах и обеспечения их санитарными комнатами;
  • специальному оборудованию для палат;
  • инклюзивности медицинских учреждений;
  • проектированию служебных помещений для персонала;
  • устройству публичного пространства больниц: требования к проектированию холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптек, мест для детских колясок, зоны ожидания;
  • рекуперации и вентиляции.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137578
 
 
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