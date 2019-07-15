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Все про:Антимонопольный комитет (687) Терентьев (28) закупки (960)

 АМКУ изменил состав коллегии по рассмотрению тендерных жалоб

Антимонопольный комитет (АМКУ) 11 июля утвердил новый состав постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

В обновленный состав Коллегии входят заместитель председателя АМКУ - государственный уполномоченный (глава), а также государственные уполномоченные Мария Процишен и Анна Артеменко.

В случае отсутствия или невозможности осуществления полномочий членов Коллегии ее главу замещает руководитель АМКУ Юрий Терентьев, а членов коллегии – Терентьев или государственный уполномоченный Светлана Панаиотиди.

Как сообщалось, на минувшей неделе увольнение президентом Владимиром Зеленским первой замглавы Антимонопольного комитета Марии Нижник привело к прекращению работы Административной коллегии по обжалованию закупок. В результате коллегия впервые за время действия закона "О публичных закупках" нарушила срок рассмотрения жалобы.

Ранее Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

При этом председатель АМКУ Юрий Терентьев не имел права быть членом Админколегии. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137577
 
 
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