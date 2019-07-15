 Kyiv Boryspil Express перевез полмиллиона пассажиров

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Так, если в декабре прошлого года - на старте проекта - экспресс перевозил около 1 600 пассажиров в сутки, то в июле эта цифра достигла 3 100. В планах "Укрзализныци" - дальнейшее развитие экспресса, в частности, открытие остановки на станции Выдубичи и увеличение подвижного состава на маршруте.

Kyiv Boryspil Express начал курсировать 30 ноября 2018 года. Он соединяет станцию Киев-Пассажирский и Международным аэропортом "Борисполь". Экспрессы делают промежуточную остановку на станции Дарница.

С 10 мая 2019 года на указанном маршруте "Укрзализныця" начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами. Сейчас в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов: №830 Киев (11:02) - Борисполь (11:41), №829 Борисполь (11:44) - Киев (12:26), №834 Киев (13:00) - Борисполь (13:38), №833 Борисполь (13:58) - Киев (14:38); №842 Киев (17:00) - Борисполь (17:38) и №841 Борисполь (17:41) - Киев (18:20).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram