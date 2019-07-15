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 Е-рецептами по программе реимбурсации воспользовалось более миллиона пациентов

Более 1 млн пациентов получили лекарства в рамках правительственной программы реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств по электронным рецептам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Национальной службы здоровья, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, по состоянию на 15 июля выписано более 4,032 млн и погашено уже более 3,251 млн электронных рецептов. Почти 80% (3,2 млн) всех выписанных электронных рецептов относятся к сердечно-сосудистым заболеваниям, 17% (680 тыс.) - сахарному диабету 2 типа, 3% (112 тыс.) - бронхиальной астме.

Лидерами по количеству пациентов, пользующихся программой "Доступные лекарства", являются Днепропетровская (96,845 тыс. пациентов), Харьковская (71,231 тыс.) и Львовская области (70,094 тыс.).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137570
 
 
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