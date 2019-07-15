 Нацбанк оспорил банкротство восстановленного через суды "Златобанка"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Национальный банк не соглашается с постановлением Хозяйственного суда Киева… ведь ликвидация банков должно происходить не по общей процедуре банкротства, а исключительно в рамках процедур, предусмотренных законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц", по которому приоритетное право на получение средств имеют не акционеры, а кредиторы банка", – подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем НБУ, обращает внимание кредиторов "Златобанка" на установление срока на заявление денежных требований к должнику – 25 июля.

"Указанный срок является предельным и возобновлению не подлежит", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, постановлением Хозяйственного суда Киева от 19 июня 2019 года было открыто производство по делу о банкротстве "Златобанка".

В июле Фонд гарантирования вкладов физлиц подал в Северный апелляционный хозяйственный суд апелляционную жалобу на определение Хозяйственного суда Киева от 19 июня 2019 года, котором было открыто производство по делу о банкротстве "Златобанка".

Перед этим Большая Палата Верховного Суда своим постановлением 5 февраля признала неправомерным отнесение ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных. Также судом признано противоправным и отменено постановление правления НБУ от 12 мая 2015 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Златобанк".

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В свою очередь НБУ заявлял, что отмена решения об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных не восстановит его платежеспособность. В то же время судом порождается правовая неопределенность, которая нивелирует действие законов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав вкладчиков и кредиторов, которые таким образом лишаются права требовать возврата своих средств в рамках предусмотренной законодательством ликвидационной процедуры банка.

С момента признания в 2015 году "Златобанка" неплатежеспособным Фонд гарантирования уже выплатил около 825 млн грн почти 14 тысячам его вкладчиков. Ликвидационная масса ПАО "Златобанк" составляет 1,6 млрд грн, при этом общая сумма акцептированных кредиторских требований достигает 6,9 млрд грн.

Ранее Фонд гарантирования заявлял, что бывшие владельцы АО "Златобанк" (конечный владелец существенного участия с наибольшей долей Елена Якименко) с помощью решения судов добились исключения из госреестров назначенного Фондом ликвидатора и активно распродают имущество банка.

"Златобанк" основан в 2008 году. Крупнейшим акционером финучреждения на 1 октября 2014 года являлось ООО "Авангард-Экспо" (97,94%), единственным бенефициаром – Елена Якименко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (7,89 млрд грн) банк занимал 27 место среди 166 украинских банков.

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