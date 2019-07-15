 Расходы государства на капремонты помещений вузов за два года возросли на 40%, – Минобразования

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"На протяжении последних лет мы увеличили капиталовложение в наши университеты. И это очень важно, потому что общая база вузов сегодня очень изношена. К этому времени университеты в большинстве своем все делали только за собственные заработанные средства, но этого не хватает, потому что нужно улучшать и оборудование для исследований, и помещения. В частности, мы ввели практику инвестиционных проектов в университетах, когда они могут написать такой инвестиционный проект, его рассматривает Кабинет министров, специальная Комиссия и выносит решение", – пояснила Гриневич.

В частности, среди вузов, внедряющих проекты из этих денег, – Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника. Он получил 60,36 млн грн.

Эти средства пошли на проект "Строительство Международного центра встреч студенческой молодежи Украины и Республики Польша (поселок Микуличин Ивано-Франковской области)" и проект создания Международного научного центра "Обсерватория" (гора Поп Иван, Черногорский хребет, Карпаты), который выполняется с привлечением грантовых средств ЕС.

Также на базе международного научного центра "Обсерватория" реализуется пилотный проект по спасению туристов. Он, по мнению ректора ПНУ Игоря Цепенди, должен стать центром спасательных операций для всех стран Карпатского региона, которые смогут объединить свои усилия.

Также "Обсерватория" на горе Поп Иван после восстановления сможет стать важным центром научных исследований как для украинских, так и для иностранных ученых.

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