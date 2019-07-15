[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.67 28.76
 Финансы
  506  0
Все про:банкнота (73) Великобритания (551)

 Банк Англии представил новую банкноту с изображением математика Алана Тьюринга. ФОТО

Портрет британского математика Алана Тьюринга появится на новых банкнотах номиналом 50 фунтов стерлингов.

Об этом сообщил глава Банка Англии Марк Карни, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кандидатура Тьюринга была выбрана специальным комитетом из финального списка, в который вошли 12 ученых, включая физика и космолога Стивена Хокинга, математика Аду Лавлейс, биофизика Розалинд Фрэнклин, химика Дороти Ходжкин и физика Джеймса Максвелла.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны. Его более поздние разработки использовались при создании первых персональных компьютеров.

В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.

Банк Англии подтвердил планы выпуска новых 50-фунтовых банкнот в ноябре прошлого года. Они станут последними в серии обновленных купюр, напечатанных на полимерном материале, благодаря чему они смогут прослужить в 2,5 раза дольше бумажных.

Новые банкноты появятся в обращении к концу 2021 года. Ранее уже были представлены полимерные банкноты номиналом 5, 10 и 20 фунтов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137564
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыБанк Англии представил новую банкноту с изображением математика Алана Тьюринга. ФОТО
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Зеленский Киев Минобороны Москалькова Нацполиция порт Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх