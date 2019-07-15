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 Минрегион профинансирует обновление почти 300 школ, детсадов и больниц в девяти областях Украины

В рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины вместе с Европейским инвестиционным банком Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины реализует социально значимые проекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Это проекты обновления школ, детсадов, больниц и жилья для внутренне перемещенных лиц и других объектов социальной инфраструктуры. Сейчас в рамках программы уже одобрено финансирование 294 проекта общей стоимостью более 7 млрд грн.

"Продолжаем реализацию региональных проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы совместно с Европейским инвестиционным банком. Уже одобрено к реализации 294 проекта в девяти регионах Украины общей стоимостью более 7 млрд грн. Это проекты по обновлению важной социальной инфраструктуры в областях: школ, детсадов, больниц", - рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Поэтому, согласно программе, распределено финансирование на:

  • почти 150 школ и детских садов - реконструкция, капитальный ремонт или термомодернизация;
  • обновление около 80 больниц, поликлиник, медамбулаторий;
  • реконструкцию или капремонт других объектов социнфраструктуры: местных советов, дворцов спорта и других учреждений культуры, библиотек, стадионов и других спортивных сооружений.

В разрезе регионов это: 10 проектов в Днепропетровской области, 156 проектов в Донецкой области, 28 проектов в Запорожской области, 5 проектов в Киевской области, 48 проектов в Луганской области, 5 проектов в Одесской области, 9 проектов в Полтавской области, 31 проект в Харьковской области, 2 проекта в Херсонской области.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137563
 
 
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