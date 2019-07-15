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 Крупнейший порт Украины увеличил перевалку грузов на 20%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее – "Южный"), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-июне 2019 года увеличил перевалку грузов на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 23,39 млн тонн.

По данным госпредприятия "Администрация морских портов Украины", в первом полугодии порт увеличил перевалку экспортных грузов на 36,4% – до 17,66 млн тонн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время перевалка импортных грузов сократилась на 10,7% – до 3,03 млн тонн, а транзитных – на 11,5%, до 2,69 млн тонн.

По номенклатуре грузов в январе-мае порт нарастил перевалку наливных грузов на 11,8% – до 2,25 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 23,5%, до 18,76 млн тонн, тарно-штучных – на 5,9%, до 2,38 млн тонн.

Перевалка контейнеров в январе-июне 2019 года составила 101,4 тыс. TEU (рост в 2,12 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

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Как сообщалось, порт "Южный" в 2018 году нарастил перевалку грузов на 2%. Перевалка контейнеров увеличилась на 77%, черных металлов – в 2,3 раза.

Порт "Пивденный" (ранее - "Южный") основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами. В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137556
 
 
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