 Суд заставил шахтеров государственной шахты добывать уголь для фирмы нардепа от БПП

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По этому договору государственные шахтеры должны добывать уголь для частной фирмы на условиях самой фирмы. Причем уголь должны добывать из лавы, которую во времена Януковича государство отобрало у этой государственной шахты.

ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" появилась в 2012 году. Владельцем фирмы был Александр Сичинава - тогдашний председатель наблюдательного совета "Всеукраинского банка развития" Александра Януковича.

Госгеонедра выдали фирме специальное разрешение на 20-летнюю добычу угля в пределах поля шахты №1/3 "Новогродовская", которое ранее разрабатывались госпредприятием. В 2017 году о покупке фирмы заявил Виталий Кропачев, но в итоге ее владельцем стал Валерий Атанов.

Атанов представляет в этом бизнесе интересы главы ПАО "Донбассэнерго" Эдуарда Бондаренко.

В прошлом году новым владельцем "Донбассэнерго" стал нардеп Максим Ефимов (БПП), который в последнее время стал владельцем ряда активов, которые ранее контролировались семьей Януковича. Ефимов называет Бондаренко своим бизнес-партнером.

Донецкий окружной админсуд 18 июня отказал Госгеонедра в аннулировании спецразрешения ООО "Шахта 1-3 Новогродовская". В феврале этот же суд отменил приказ Госгеонедр об аннулировании спецразрешения ООО "Шахта "Россия", которая по схожей схеме получила в пользование недра другой шахты ГП "Селидовуголь"-"Шахта "Россия" (ныне "Котляревского"). Владельцами компании являются Валерий Атанов и Вячеслав Карий.

После того, как лава получила нового БПП-владельца, частная фирма наняла государственных шахтеров на установление подземного оборудования. Договор заключили 5 сентября 2018, а перед этим, 30 августа, шахту посетил министр энергетики Игорь Насалик. После этого председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что частная лава получила оборудование за государственные средства.

Перед этим ГП "Селидовуголь" 17 августа заключило 2 соглашения с ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская", по которым частная фирма должна была продать государственным шахтерам скребковый конвейер СЗК 190/642 по 83,42 млн грн. и капитально отремонтировать 103 секции механизированной крепления за 77,93 млн грн.

В суд фирма подала, чтобы заставить государственных шахтеров добывать уголь из частной лавы. Аргументы: работа частного и государственного предприятия технологически связаны, а физический доступ к этому участку недр возможен только через горные выработки шахты "Селидовуголь".

Суд удовлетворил иск фирмы "Шахта 1-3 "Новогродовская" и признал заключенным договор с государственной шахтой.

Этот документ предусматривает, что цена на добытый уголь будет определяться ежемесячно. Пеня за несвоевременное выполнение работ составит двойную учетную ставку НБУ от стоимости работ, которые были невыполнены. Такая же пеня для фирмы за несвоевременные расчеты.

Для добычи государственного угля государственные шахтеры будут арендовать оборудование у частников.