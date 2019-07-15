 Окружной админсуд Киева отменил ликвидацию банка беглого министра Клименко (обновлено)

Соответствующее решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений 9 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Иски были поданы двумя кипрскими компаниями – "Интентост Системс ЛТД" и "Мелигант Груп ЛТД".

Своим решением суд также признал противозаконным и отменил решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 19 июня 2018 года №1725 о начале процедуры ликвидации банка "Юнисон" и делегировании полномочий ликвидатору банка.

Суд обязал НБУ вернуть банку "Юнисон" банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

В свою очередь в пресс-службе Национального банка (НБУ) заявили о планах подать апелляцию на указанное решение суда.

"Решение Окружного административного суда Киева от 30 мая 2019 года по обжалованию решения Национального банка об отзыве банковской лицензии у ПАО "Банк "Юнисон" не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком в апелляционном порядке", – подчеркнули в НБУ.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц 18 июня 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон".

При этом 8 июля 2018 года решением Ржищевского городского суда Киевской области было удовлетворено заявление ЗАО "Страховая компания "Юнисон" об обеспечении иска и до решения дела по сути было запрещено принимать решения или совершать любые действия по ликвидации банка "Юнисон". Однако Киевский апелляционный суд 21 февраля 2019 года отменил это решение, указав, что не допускается обеспечение иска путем приостановления временной администрации или ликвидации банка.

Ранее Фонд гарантирования неоднократно заявлял, что бывшие владельцы неплатежеспособного ПАО "Банк "Юнисон" с помощью незаконных решений судов пытаются предотвратить ликвидацию банка и вернуть контроль над ним.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачной структуры собственности.

По данным СМИ, фактическим собственником банка является Александр Клименко - министр доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, который также неформально владеет медиа холдингом "Вести" и сейчас находится в России.

По данным НБУ на 1 октября 2015 года по общему объему активов (825,89 млн грн) банк "Юнисон" занимал 71 место среди 123 работающих украинских банков.

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